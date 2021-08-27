Украина взяла третье золото на Паралимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала золотую медаль по плаванию вольным стилем на 400 м на Паралимпийских играх в Токио, подтвердив реноме плавания как наиболее "медального" вида для сборной Украины в Токио-2020.

Украинка показала лучшее время, обойдя итальянскую спортсменку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, завоевавших серебряную и бронзовую медали.

Кроме заплыва вольным стилем на 400 метров, на Паралимпиаде в Токио Стеценко также будет бороться за медали в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 метров, плаванию на спине на 100 метров и комплексном соревновании на 200 метров.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 9 место, лидирует Китай.

Первое "золото" для паралимпийской сборной Украины в Токио завоевала пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.

На следующий день она вдобавок установила мировой паралимпийский рекорд на дистанции 200 метров, но - в предварительном заплыве.

А в финале Мерешко довольствовалась серебром. Вторую золотую медаль для Украины выиграла Марианна Шевчук в пауэрлифтинге.