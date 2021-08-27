Лига Европы: корзины для жеребьевки

В четверг, 26 августа, завершились все ответные матчи плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники группового раунда турнира.





Украину на данном этапе турнира никто не будет представлять. Луганская Заря в рамках отбора не сумела обыграть Рапид (Австрия), тем самым продолжит выступления в еврокубках уже в Лиге конференций.





Жеребьевка состоится 27 августа и начнется в 13:00 по Киеву.





Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага





Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ





Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак, Спарта Прага





Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцарош, Антверпен, Штурм, Брондбю





Всего на групповом этапе сыграют 32 клуба, которые поборются за выход в плей-офф.





Команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам, а о любых других потенциальных ограничениях будет известно до начала церемонии жеребьевки.





Расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки. Даты матчей:





Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря.





Победители групп напрямую попадают в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, занявшие вторые места в квартетах, сыграют стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.





Клубы, которые займут третье места в группах, проведут стыковые поединки против команд, занявшие вторые места в группах Лиги конференций, чтобы сыграть в 1/8 ЛК.



