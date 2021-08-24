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23 августа 21, 22:40
В Киеве в автокатастрофу попал Лучано Лучи
Лучано Лучи
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СМИ пишут, что за рулем одного из авто был "Слуга народа" Александр Трухин.

В Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек. Среди них - глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Об этом сообщает Телеграм-канал "Бомбардир".

- Лучано Лучи попал в ДТП. Около 16:00 на левом берегу Киева столкнулись три автомобиля. Пострадали 6 человек, среди которых двое детей и сам Лучано Лучи. Некоторые участники происшествия были госпитализированы. Лучи, вероятно, находился в автомобиле марки Ауди, - указано в сообщении.

Как пишет "Сenternews", причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скорости движения водителем автомобиля "Ауди", в котором также находился Лучи.

- Водитель автомобиля Audi (в нем находился Лучи) не придерживался безопасной дистанции и скорости движения. Он столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек, среди которых двое детей и председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи, получили телесные повреждения, - пишет издание.

Также издание утверждает, что за рулем автомобиля "Ауди" якобы находился народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. По данным журналистов, всех пострадавших, в том числе и Лучи, госпитализировали в больницу.
kp.ua
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