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21 августа 21, 12:50
Ворскла одержала комфортную победу над Металлистом 1925
Ворскла — Металлист 1925
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Команда Юрия Максимова поднялась на второе промежуточное место в таблице УПЛ.
Полтавская Ворскла обыграла Металлист 1925 в матче пятого тура чемпионата Украины. Встреча прошла на стадионе имени Алексея Бутовского и завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Юрия Максимова оформили по голу в каждом из таймов. В первой половине встречи отличился Владимир Чеснаков. Защитник ворвался в штрафную, получил пас от Скляра и прострелил точно в левый нижний угол ворот соперника.

На 55-й минуте Ворскла удвоила преимущество благодаря автоголу Евгения Ткачука.

Стоит отметить, что у Металлиста был шанс забить хотя бы один мяч. В начале второй половины встречи судья назначил пенальти в ворота полтавчан, однако Батюшин не смог реализовать 11-метровый удар.

Благодаря этой победе команда Юрия Максимова поднялась на второе промежуточное место в таблице УПЛ, набрав 11 очков. Металлист 1925 располагается на седьмой строчке (шесть баллов).

Ворскла — Металлист 1925 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.).

На 47-й минуте Юрий Батюшин (Металлист 1925) не забил пенальти (вратарь).

Ворскла: Ризнык — Чеснаков,Тамм, Бондаренко (Яворский, 90) — Пердута, Тилль (Нестеренко, 88), Челядин, Якубу (Кушниренко, 90) — Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90) — Степанюк.

Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Ермаков, Ткачук, Западня (Ченбай, 84) — Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив, Габелок (Кравченко, 83) — Протасов (Савин, 70), Фабиньо, Батюшин (Задерака, 64).

Предупреждения: Пердута, Якубу — Фабиньо, Ременюк, Савин.

Источник: https://korrespondent.net/
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