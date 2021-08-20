Марлос рассказал, почему решил уйти из сборной Украины

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос принял решение завершить карьеру в сборной Украины.





33-летний футболист объяснил причины этого решения и признался, что был счастлив быть частью национальной команды.





"Сборная Украины была решением, которое я принял. Я был очень рад участвовать в этом проекте, помогать себе и другим игрокам расти, а сборной – добиваться хороших результатов. Верю, что это был положительный период моей карьеры.





Очень расстраиваюсь, говоря, что ухожу из сборной Украины. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы, – чувствую себя не совсем хорошо.





Наступил момент моей карьеры, когда нужно сконцентрироваться на клубе. Сейчас то время, когда я могу дать больше и помочь Шахтеру. Грустно, но приходится это сделать.





В любом случае мое сердце всегда будет со сборной Украины и партнерами по команде. Моя поддержка будет безграничной.





Для меня эти моменты – одни из лучших в моей жизни в Украине. Я никогда не проводил так много времени с игроками сборной, как сейчас, в период межсезонья, когда готовились к Евро. Наверное, это был один из самых лучших периодов.





После тренировок мы собирались вместе со всеми игроками в номерах, и в эти моменты я видел, насколько классные ребята. Естественно, говорю о футболистах не только Шахтера, но и других клубов.





Например, Малиновский, Зинченко – я увидел, какие они люди. И все они запомнились еще более особенно, чем раньше", - приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.





Полузащитник также рассказал, с кем из сборной сдружился больше всего.





"Я всегда был коллективным игроком и общался со всеми ребятами. Но если выделять кого-то за последнее время, то это голкипер Бущан. Мы построили хорошие отношения, всегда после тренировок и матчей ужинали вместе с ним и Пятовым.





Это было запоминающееся время, которое я пронесу с собой на многие годы вперед. Спасибо всем", - добавил Марлос.





Напомним, хавбек дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном матче к чемпионату мира против сборной Косово. За четыре года он провел за национальную команду 26 матчей, в которых забил 1 гол.



