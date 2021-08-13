Арум обозначил ближайшие планы по Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум обсудил планы, касательно бывшего чемпиона мира в трех категориях украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), отметив, когда намерен организовать реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).





"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана (11 декабря - прим).





Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", – сказал Арум в интервью Youtube-каналу Barbershop Conversations Live.



