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Спорт
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13 августа 21, 12:22
Арум обозначил ближайшие планы по Ломаченко
Ломаченко
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Промоутер верит в возможность провести реванш украинца с Теофимо Лопесом.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум обсудил планы, касательно бывшего чемпиона мира в трех категориях украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), отметив, когда намерен организовать реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана (11 декабря - прим).

Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", – сказал Арум в интервью Youtube-каналу Barbershop Conversations Live.

Источник: https://korrespondent.net/
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