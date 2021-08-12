Магучих возглавила рейтинг лучших прыгуний в высоту

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после Олимпийских Игр в Токио опубликовала новые рейтинги в каждой дисциплине.





В прыжках в высоту впервые в карьере рейтинг возглавила украинка Ярослава Магучих (1401 очка), которая обошла Марию Ласицкене (1365 очков). Та возглавляла рейтинг на протяжении 2,5 лет.





Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих завоевала бронзу, а Ласицкене выиграла золото. Обладательница серебра в Токио Никола МакДермотт из Австралии (1355 очков) занимает третье место обновленного рейтинга.





На четвертое место рейтинга с девятого поднялась другая украинская прыгунья - Ирина Геращенко (1324 очка). Именно на этой позиции украинка закончила выступления на Олимпийских Играх в Токио.





А вот Юлия Левченко с третьей позиции опустилась на седьмое место.



