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Спорт
Новости спорта
12 августа 21, 13:06
Магучих возглавила рейтинг лучших прыгуний в высоту
Ярослава Магучих
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Украинка сместила с первой позиции Марию Ласицкене, которой проиграла на Олимпиаде.
Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после Олимпийских Игр в Токио опубликовала новые рейтинги в каждой дисциплине.

В прыжках в высоту впервые в карьере рейтинг возглавила украинка Ярослава Магучих (1401 очка), которая обошла Марию Ласицкене (1365 очков). Та возглавляла рейтинг на протяжении 2,5 лет.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих завоевала бронзу, а Ласицкене выиграла золото. Обладательница серебра в Токио Никола МакДермотт из Австралии (1355 очков) занимает третье место обновленного рейтинга.

На четвертое место рейтинга с девятого поднялась другая украинская прыгунья - Ирина Геращенко (1324 очка). Именно на этой позиции украинка закончила выступления на Олимпийских Играх в Токио.

А вот Юлия Левченко с третьей позиции опустилась на седьмое место.

Источник: https://korrespondent.net/
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