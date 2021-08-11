Бой Пакьяо - Спенс отменен

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) должен был провести поединок против обладателя поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO).





Как сообщает Майк Коппингер, титульный бой отменен.





Все дело в том, что американец получил травму. У него разорвана сетчатка левого глаза.





Отмечается, что Пакьяо уже нашел себе замену. Филиппинец выйдет в ринг с Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).





Напомним, бой Пакьяо - Спенс был запланирован на 21 августа.



