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Спорт
Новости спорта
11 августа 21, 10:27
Бой Пакьяо - Спенс отменен
Пакьяо - Спенс
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Американец получил травму.
Бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) должен был провести поединок против обладателя поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO).

Как сообщает Майк Коппингер, титульный бой отменен. 

Все дело в том, что американец получил травму. У него разорвана сетчатка левого глаза.

Отмечается, что Пакьяо уже нашел себе замену. Филиппинец выйдет в ринг с Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).

Напомним, бой Пакьяо - Спенс был запланирован на 21 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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