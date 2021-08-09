Финансовые итоги Олимпиады: кто потерял, а кто заработал?

Завершившаяся в Токио Олимпиада предсказуемо стала финансовым провалом, но принесла Японии спортивные дивиденды, пишет Bell.

Из-за короновируса Олимпийские игры состоялись с опозданием на год. В Японии они были настолько непопулярны, что "светиться" в связи с ними отказываются ключевые спонсоры, а экономисты в очередной раз сошлись во мнении, что на национальный доход Олимпийские игры существенного влияния не оказывают.

Это были самые дорогие Олимпийские игры в истории.

Чистые расходы Олимпиады в Токио составили $15,4 млрд.

Фактически, несколько проверок правительства Японии показывают, что реальные затраты на Игры в Токио даже больше, чем официальные цифры, возможно, вдвое больше, говорится в исследовании Оксфордского университета.

Причем почти две трети этой суммы поступают из денег японских налогоплательщиков.

Взнос Международного олимпийского комитета (МОК) составляет $1,3 млрд. После пандемии он увеличился на несколько сотен миллионов.

Говоря о рекордном олимпийском бюджете, эксперты уточняют, что Олимпийские игры 2008 года в Пекине, стоимость которых превышает $40 млрд и зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году стоимостью $51 млрд ошибочно выделяются как самые дорогие. Значительная часть расходов там пришлась на инфраструктуру, прямо не связанную с Олимпиадой.

Что можно купить на олимпийский бюджет в $15,4 млрд посчитали в Glfnews. В Японии стоимость строительства большой больницы на 300 коек составляет приблизительно $15 млн. На бюджет Олимпиады можно построить почти 300 больниц. На строительство школы в Японии необходимо около $13 млн. Олимпийского бюджета хватит на 1200 школ. Боинг 747 стоит примерно $400 млн. 38 огромных самолетов можно купить на бюджет Олимпиады.

Олимпийские игры обходятся дорого и могут отбросить другие приоритеты, заключает Glfnews.

Отсрочка на год Олимпиады в Токио, которая, по оценкам официальных лиц добавила к сумме расходов $2,8 млрд, а также последующий запрет для болельщиков свели на нет практически весь доход от продажи билетов. На билетах планировалось заработать $800 млн.

Эксперты считают, что суммарные потери от Олимпиады при пустых трибунах и без иностранных гостей, скорее всего, сравняются с расходами на нее. Впрочем, все это немного для японской экономики с ВВП $5 трлн.