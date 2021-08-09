Министр спорта анонсировал смену главных тренеров

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает необходимым изменить главных тренеров сборной Украины. Об этом сообщает Суспільне спорт.





По мнению Гутцайта, смена главных тренеров сборной поможет показать украинским спортсменам лучшие результаты на Олимпиаде в Париже, которая состоится в 2024 году.





Как известно, Олимпиаду в Токио Украина завершила с 19 медалями - двенадцать "бронзовых", шесть "серебряных" и одну "золотую".





Министр назвал количество медалей сборной на Олимпиаде-2020 успехом, но также обратил внимание на то, что не всем украинским спортсменам удалось создать конкуренцию мировым лидерам.





Гутцайт заверил, что будет анализировать каждый вид спорта в отдельности и обсуждать план развития и необходимых изменений с представителями федераций.





По его словам, государство предоставило максимальную поддержку спортсменам и свою часть работы выполнило





"Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступление своих спортсменов", - отметил Гутцайт.





Министр спорта также рассказал, что министерство рассматривает переход на клубную систему и уже разработало соответствующий законопроект:





"Сейчас будут частные и государственные клубы. А мы уже будем видеть, кто лучше работает и что нужно еще сделать", - подитожил Гутцайт.



