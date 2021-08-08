Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
8 августа 21, 13:31
Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ
Лионель Месси
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Аргентинец продолжит карьеру во Франции.
Барселона официально сообщила об уходе нападающего Лионеля Месси.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что аргентинский футболист переберется во Францию, где будет выступать за ПСЖ.

"Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.

Напомним, Месси всю свою карьеру выступал за Барселону. С каталонским клубом он выиграл 10 раз чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в ЛЧ. видео
Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии.видео
ПСЖ вышел вперед в полуфинале ЛЧ с "Ман Сити": видео
"Ман Сити" - ПСЖ: кто выйдет в финал Лиги чемпионов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Старикова - серебряный призер Олимпиады в спринте
Лента новостей