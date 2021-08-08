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8 августа 21, 13:31
Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ
Барселона официально сообщила об уходе нападающего Лионеля Месси.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что аргентинский футболист переберется во Францию, где будет выступать за ПСЖ.
"Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.
Напомним, Месси всю свою карьеру выступал за Барселону. С каталонским клубом он выиграл 10 раз чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Источник: https://korrespondent.net/