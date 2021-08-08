Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ

Барселона официально сообщила об уходе нападающего Лионеля Месси.





Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что аргентинский футболист переберется во Францию, где будет выступать за ПСЖ.





"Месси перейдет в ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Барселоне, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.





Напомним, Месси всю свою карьеру выступал за Барселону. С каталонским клубом он выиграл 10 раз чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.



