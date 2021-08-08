Старикова - серебряный призер Олимпиады в спринте

Украинская представительница велотрека 25-летняя Елена Старикова завоевала серебро в спринте у женщин на Олимпиаде в Токио.





Накануне украинка вышла в полуфинал, где сумела в двух заездах обыграть Лэй Вайси (Гонконг).





Соперницей украинки по финалу стала рекордсменка мира канадка Келси Митчелл. Старикова дважды финишировала у нее с колеса и пыталась достать, но оба раза ей не хватало нескольких метров, чтобы сделать это. В итоге два поражения в двух заездах и Елена Старикова - с серебром Олимпиады в Токио.





Это четвертая олимпийская медаль Украины в велотреке и второе серебро в истории. До этого года лучшим результатом на треке на Олимпиадах у Украины было серебро в мужской командной гонке в Сиднее-2020. Тогда же в женском спринте бронзу выиграла Ирина Янович, а последний раз Украина на треке имела медаль в 2008 году, когда Леся Калитовская выиграла бронзу в личной гонке преследования.



