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Спорт
Новости спорта
8 августа 21, 13:10
Старикова - серебряный призер Олимпиады в спринте
Елена Старикова
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Елена Старикова принесла Украине 19-ю медаль Олимпийских игр-2020.
Украинская представительница велотрека 25-летняя Елена Старикова завоевала серебро в спринте у женщин на Олимпиаде в Токио.

Накануне украинка вышла в полуфинал, где сумела в двух заездах обыграть Лэй Вайси (Гонконг).

Соперницей украинки по финалу стала рекордсменка мира канадка Келси Митчелл. Старикова дважды финишировала у нее с колеса и пыталась достать, но оба раза ей не хватало нескольких метров, чтобы сделать это. В итоге два поражения в двух заездах и Елена Старикова - с серебром Олимпиады в Токио.

Это четвертая олимпийская медаль Украины в велотреке и второе серебро в истории. До этого года лучшим результатом на треке на Олимпиадах у Украины было серебро в мужской командной гонке в Сиднее-2020. Тогда же в женском спринте бронзу выиграла Ирина Янович, а последний раз Украина на треке имела медаль в 2008 году, когда Леся Калитовская выиграла бронзу в личной гонке преследования.

Источник: https://korrespondent.net/
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