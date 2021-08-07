Сборная США - олимпийский чемпион по баскетболу

В субботу, 7 августа, состоялся финал олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин, в котором встретились сборные США и Франции.





Золото Олимпиады-2020 завоевали американцы – команда выиграла три четверти из четырех, а преимущество составило всего пять очков.





Отметим, что самым результативным игроком стал форвард Кевин Дюрант, который за 35 сыгранных минут набрал 29 очков, 6 подборов и 3 передачи.





Таким образом, сборная США в четвертый раз подряд завоевало олимпийское золото – ранее американцы побеждали в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Для Дюранта же это третья золотая медаль Олимпиады подряд.





Стоит сказать, что в первом матче группового этапа олимпийского турнира сборная США уступила Франции, но в финале сумела завершить встречу в свою пользу.





Олимпиада-2020.

Баскетбол, мужчины.

Финал.





Франция – США 82:87 (18:22, 21:22, 24:27, 19:16)





Франция: Фурнье (16), Гобер (16 + 8 подборов), Ябуселе (13), Де Коло (12 + 7 передач), Батюм (5) – старт; Луваву-Кабарро (11), Ниликина (5), Фалль (4), Эртель (0), Пуарье (0).





США: Дюрант (29), Холидэй (11), Лиллард (11), Адебайо (6), Букер (2) – старт; Тейтум (19 + 7 подборов), Лавин (5), Миддлтон (4), Грин (0).





Напомним, 7 августа также состоится матч за третье место, в котором встретятся сборные Словении и Австралии. Начало встречи – в 14:00 по киевскому времени.



