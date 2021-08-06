Ломаченко озвучил сроки проведения реванша с Лопесом

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко рассказал, когда может состояться его реванш с американцем Теофимо Лопесом.





"Хай-Тек" надеялся провести ответную схватку в октябре, но из-за заражения Теофимо коронавирусом поединок придется сдвинуть на декабрь.





"В октябре должен был пройти наш бой с Лопесом, но у них же с коронавирусом были проблемы и поединок с Камбососом перенесли на 11 сентября. Соответственно, 2 октября уже поединка не будет.





Я думаю, что более реальная дата - это декабрь. Важно ли для меня провести реванш с Лопесом? Конечно. Хотелось бы, но это же не от меня все зависит", - заявил украинец в интервью LOMA Official TV.





Напомним, первый бой Ломаченко - Лопес состоялся в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. Тогда американец одолел Василия решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.



