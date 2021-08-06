Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
6 августа 21, 11:35
Ломаченко озвучил сроки проведения реванша с Лопесом
Василий Ломаченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бой между украинцем и американцем может состояться еще в 2021 году.
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко рассказал, когда может состояться его реванш с американцем Теофимо Лопесом.

"Хай-Тек" надеялся провести ответную схватку в октябре, но из-за заражения Теофимо коронавирусом поединок придется сдвинуть на декабрь.

"В октябре должен был пройти наш бой с Лопесом, но у них же с коронавирусом были проблемы и поединок с Камбососом перенесли на 11 сентября. Соответственно, 2 октября уже поединка не будет.

Я думаю, что более реальная дата - это декабрь. Важно ли для меня провести реванш с Лопесом? Конечно. Хотелось бы, но это же не от меня все зависит", - заявил украинец в интервью LOMA Official TV.

Напомним, первый бой Ломаченко - Лопес состоялся в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. Тогда американец одолел Василия решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Поединок Кличко-Фьюри отменен из-за травмы британца (ФОТО)
Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес
"Папаченко": трейлер фильма об отце Ломаченко. Видео
Бой Усик – Джошуа может пройти 25 сентября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лузан и Четверикова с первого места вышли в полуфинал ОИ
noimageДвух белорусских тренеров "попросили" из Олимпийской деревни
Лента новостей