Двух белорусских тренеров "попросили" из Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх-2020 двух тренеров сборной Беларуси. Как сообщил The Associated Press, решение принято после попытки насильно вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую в Минск.

Полномочий лишены Артур Шимак и Юрий Майсевич. По данным комитета, тренеров попросили "немедленно покинуть Олимпийскую деревню, и они это сделали". Отмечается, что данная мера принята на фоне официального расследования сложившейся ситуации и "в интересах благополучия спортсменов".

Тренерам пообещали дать возможность "быть услышанными" на заседании дисциплинарной комиссии МОК, устанавливающей все обстоятельства дела.

История вопроса

1 августа НОК Беларуси завил о сложном "эмоционально-психологическом состоянии" Тимановской и отстранил ее от участия в Олимпиаде-2020. Бегунья ответила, что причиной такого решения стало ее возмущение в соцсетях из-за включения ее в эстафетную команду в забеге 4×400 метров вместо отстраненной легкоатлетки.

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Спортсменка заявила, что ее силой пытаются вывезти из Токио и попросила политического убежища. Его предоставила Польша, куда Тимановская попала лишь четвертого августа. Параллельно муж Тимановской в спешке покинул Беларусь, улетев в Киев. По предварительным данным, он должен в ближайшее время прилететь к супруге.