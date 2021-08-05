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Спорт
Новости спорта
5 августа 21, 11:48
Украина на Олимпиаде в Токио превзошла результат Рио-2016
Олимпиада
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Наши спортсмены на нынешних Олимпийских играх добыли уже 12 медалей.
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио на данный момент завоевали 12 наград и превзошли по количеству медалей результат на предыдущих Играх в Рио-2016.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Украина завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые. Всего 11 медалей

На данный момент в активе Украины 12 наград: одна золотая медаль, две серебряные и девять бронзовых. Плюс боксер Александр Хижняк выходом в полуфинал гарантировал себе минимум бронзу Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020 завершится 8 августа. 

Источник: https://korrespondent.net/
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