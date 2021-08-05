Украина на Олимпиаде в Токио превзошла результат Рио-2016

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио на данный момент завоевали 12 наград и превзошли по количеству медалей результат на предыдущих Играх в Рио-2016.





На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Украина завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые. Всего 11 медалей





На данный момент в активе Украины 12 наград: одна золотая медаль, две серебряные и девять бронзовых. Плюс боксер Александр Хижняк выходом в полуфинал гарантировал себе минимум бронзу Олимпиады-2020.





Олимпиада-2020 завершится 8 августа.



