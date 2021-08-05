Три украинки вышли в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Наши олимпийские надежды в прыжках в высоту у женщин выполнили задачу минимум на Олимпиаде в Токио и все преодолели квалификацию.





Согласно правилам, в финал проходили те, кто взял 1,95 м либо 12 лучших спортсменок. В итоге именно на высоте 1,95 м все решилось - Магучих взяла эту высоту с первой попытки (1,90 м она взяла со второй попытки, а остальные все высоты с первой), а Левченко и Геращенко заставили понервничать, синхронно взяв 1,93 м со второй попытки, а 1,95 м с третьей, но обе также пришли в финал.





Добавим, что в финал прошли 14 легкоатлеток, в том числе австралийка Никола Макдермотт и черногорка Мария Вукович, которые все высоты взяли с первой попытки, а также американка Вашти Каннингем, представительница ROC Мария Ласицкене и болгарка Мирела Демирева, которые взяли 1,95 м с третьей попытки. Именно они должны составить украинкам конкуренцию за медали по прогнозам специалистов.



