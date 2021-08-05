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Спорт
Новости спорта
4 августа 21, 20:32
В Токио украинских синхронисток представили как российских
синхронистки
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Ведущий объявил украинок Марту Федину и Анастасию Савчук как представителей Russian Olympic Committee.

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх-2020 в Токио, однако на церемонии награждения диктор ошибся и представил их как спортсменок Олимпийского комитета России. Об этом сообщает ТАСС в среду, 4 августа.

Украинки набрали 189,4620 балла, взяв бронзовые медали. Во время церемонии награждения диктор объявил бронзовых призеров Федину и Савчук как представителей Russian Olympic Committee.

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились", - сказала Колесниченко.

Отметим, что Марте Фединой 19 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы (2018, 2020) и призером чемпионата мира (2019). Анастасии Савчук 25 лет, в ее активе четыре победы на чемпионате Европы (2014, 2016 и 2021), она является призером чемпионатов мира (2013, 2019).


Напомним, после того как на сайте ОИ-2020 появилась карта с "российским" Крымом, МИД Украины поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации. 

Позже с сайта Олимпиады убрали карту с Украиной без Крыма. Раздел, где раньше была скандальная карта, временно исчез с официального сайта XXXII Олимпийских игр в Токио. Затем на сайте появилась корректная карта.
Korrespondent
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