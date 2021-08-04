Лузан легко вышла в полуфинал Олимпиады в гребле

Украинская каноистка Людмила Лузан сумела отобраться в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м в каноэ-одиночке.





В своем предварительном заезде Лузан прошла дистанцию за 45.571 секунды и напрямую с первого места в своем заезде вышла в полуфинал, сэкономив силы.





Увы, но Анастасия Четверикова не сумела составить компанию своей соотечественнице. В предварительном заезде с временем 47.472 с она стала четвертой, а в четвертьфинале Анастасия с результатом 46.509 заняла 3-е место в своем заезде, при том, что в полуфинал проходило только две лучших каноистки.





Полуфинальные и финальные заезды состоятся в четверг, 5 августа.



