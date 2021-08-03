МОК начинает расследование по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале собственного расследования по делу легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской. Об этом сообщил официальный представитель спортивной организации Марк Адамс, пишет ТАСС.





"Мы ожидаем отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время", - заявил Адамс.





Ранее НОК Беларуси заявил, что из-за "эмоционально-психологического состояния" Тимановской ее отправляют на родину. Это произошло после критики спортсменкой спортивных белорусских чиновников. Ее хотели заявить на непрофильную дистанцию 4 по 400 м.





Тимановская 2 августа заявила, что боится вернуться на родину и попросила политического убежища в Европе.





После этого Тимановскую исключили из олимпийской сборной Беларуси. Ее супруг покинул Беларусь, выехав в Украину. Сама легкоатлетка остается в Токио под охраной в посольстве Польши. Позже стало известно, что Польша выдала гуманитарную визу бегунье.



