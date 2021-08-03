Бех-Романчук: Не достигла того, ради чего приехала

Один из лидеров сборной Украины по легкой атлетике прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпийских игр и в комментарии UA:Перший после завершения соревнований не сдержала слез, признавшись, что разочарована своими прыжками.





"Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но боролась до последнего. Разочарована своими прыжками. Но имеем то, что имеем.





Больше всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков. Я получила много сообщений от людей, которые верили в меня, мотивировали меня. Жаль, что не достигла того, ради чего сюда приехала.





Олимпиада-2024? Как минимум нужна моральная перезагрузка. А там - увидим", - отметила Марина Бех-Романчук.



