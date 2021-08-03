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Спорт
Новости спорта
3 августа 21, 11:45
Бех-Романчук: Не достигла того, ради чего приехала
Марина Бех-Романчук
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Украинская легкоатлетка после пятого места на Олимпиаде призналась, что разочарована своими прыжками.
Один из лидеров сборной Украины по легкой атлетике прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпийских игр и в комментарии UA:Перший после завершения соревнований не сдержала слез, признавшись, что разочарована своими прыжками.

"Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но боролась до последнего. Разочарована своими прыжками. Но имеем то, что имеем.

Больше всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков. Я получила много сообщений от людей, которые верили в меня, мотивировали меня. Жаль, что не достигла того, ради чего сюда приехала.

Олимпиада-2024? Как минимум нужна моральная перезагрузка. А там - увидим", - отметила Марина Бех-Романчук.

Источник: https://korrespondent.net/
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