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Спорт
Новости спорта
3 августа 21, 11:37
Алтухов и Янчук не сумели выйти в финал Олимпиады
Павел Алтухов и Дмитрий Янчук
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Дмитрий Янчук не сумел защитить бронзовую медаль Олимпиады.
Украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале согласно формуле выхода в финал нужно было попадать в топ-4 из пяти экипажей, но Алтухов и Янчук всю дистанцию были последними и даже несмотря на финишный спурт, они не смогли никого достать.

Итоговое время украинской двойки - 3:28.775. Они заняли 5-е место в своем заезде и не вышли в финал.

Напомним, что в байдарке-одиночке и байдарке-двойке у девушек наши спортсменки выбыли еще после четвертьфиналов. Таким образом, второй соревновательный день в гребле и первый медальный пройдет без украинцев в финалах. 

Источник: https://korrespondent.net/
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