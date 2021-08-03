Алтухов и Янчук не сумели выйти в финал Олимпиады

Украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ-двойке на Олимпийских играх в Токио.





В полуфинале согласно формуле выхода в финал нужно было попадать в топ-4 из пяти экипажей, но Алтухов и Янчук всю дистанцию были последними и даже несмотря на финишный спурт, они не смогли никого достать.





Итоговое время украинской двойки - 3:28.775. Они заняли 5-е место в своем заезде и не вышли в финал.





Напомним, что в байдарке-одиночке и байдарке-двойке у девушек наши спортсменки выбыли еще после четвертьфиналов. Таким образом, второй соревновательный день в гребле и первый медальный пройдет без украинцев в финалах.



