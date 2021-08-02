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Спорт
Новости спорта
2 августа 21, 10:32
Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира
Алла Черкасова
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Украинка одержала две уверенные победы на старте турнира.
Украинка Алла Черкасова уверенно вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио в категории до 68 кг.

Чемпионка мира-2018 Черкасова в своей стартовой схватке разгромила бронзового призера ОИ-2008 и четырехкратную призершу чемпионатов Европы полячку Агнешку Вещек со счетом 11:0.

В четвертьфинале Алла боролась с четвертым номером посева действующим бронзовым призером чемпионата мира немкой Анной Кармен Шелль, у которой выигрывала 6:0 и положила ее на туше, добыв чистую победу.

Полуфинальную схватку украинка проведет в вечерней сессии сегодня, 2 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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