Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира

Украинка Алла Черкасова уверенно вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио в категории до 68 кг.





Чемпионка мира-2018 Черкасова в своей стартовой схватке разгромила бронзового призера ОИ-2008 и четырехкратную призершу чемпионатов Европы полячку Агнешку Вещек со счетом 11:0.





В четвертьфинале Алла боролась с четвертым номером посева действующим бронзовым призером чемпионата мира немкой Анной Кармен Шелль, у которой выигрывала 6:0 и положила ее на туше, добыв чистую победу.





Полуфинальную схватку украинка проведет в вечерней сессии сегодня, 2 августа.



