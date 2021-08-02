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Спорт
Новости спорта
2 августа 21, 09:52
На Олимпиаде побили 26-летний рекорд
Юлимар Рохас
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Рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке побила представительница Венесуэлы.
В воскресенье, 1 августа, в рамках Олимпиады-2020 в Токио состоялся финал в тройном прыжке у женщин.

Победу в этой дисциплине одержала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, которая в своей последней попытке установила новый мировой рекорд.

Результат Рохас составил 15,67 м, и она на 0,17 м побила рекорд украинской спортсменки Инессы Кравец (15,50 м), который она установила 10 августа 1995 года.

 

Стоит сказать, что Рохас впервые завоевала олимпийское золото, на предыдущей Олимпиаде в Рио у нее было серебро. Также спортсменка является двукратной чемпионкой мира.

Источник: https://korrespondent.net/
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