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Спорт
Новости спорта
31 июля 21, 12:11
Две украинки вышли в полуфинал Олимпиады на 800 м
Олимпиада
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Рыжикова и Ткачук выиграли свои квалификационные забеги.
Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских играх в Токио.

Виктория Ткачук пробежала дистанцию за 54,80 с в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат 54,56 с во втором квалификационном забеге. Обе украинки выиграли свои забеги и спокойно вышли в полуфинал, который состоится 2 августа. Итоговый результат Рыжиковой - третий в квалификации, у Ткачук - седьмой.

Еще одна украинка Мария Миколенко, которая не выполнила необходимый норматив для участия на Олимпиаде, но попала в Токио по добору, старалась, первый раз у нее даже был фальстарт, за что она получила желтую карточку, а после этого пробежала за 57,86 с. Миколенко стала седьмой в своем забеге и последней 36-й всего, не сумев выйти в полуфинал.

Источник: https://korrespondent.net/
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