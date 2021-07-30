Лысенко рассказала о поражении на Олимпиаде

Украинская боксерша Анна Лысенко завершила свое выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.





В четвертьфинале украинка, выступающая в категории до 69 кг, уступила действующей чемпионке мира Бусеназ Сюрменели из Турции. После поединка 29-летняя Лысенко назвала причины своего поражения.





"Я с ней боксировала месяц назад. Мало времени было, чтобы подготовиться: где-то функционально, где-то еще чего-то не хватило. Было немного больше времени, думаю, я бы лучше отработала. А пока так, отвоевала.





Нужно было больше двигаться на ногах: на опережение все время, не давать вкатиться ей в работу, избегать перебоев. Не всегда получалось, потому что она постоянно давление создает".





Спортсменка также рассказала, что ей немного некомфортно было выступать в этом весе. Она бы хотела взять категорию легче, но в Токио был выбор только из пяти, и поэтому она выступала в категории до 69 кг.





"Я в своей категории недостаточно тяжелая, поэтому думаю, если следующую Олимпиаду добавят новые весовые категории, буду опускаться. Они все гоняют с 70-72, а у меня два кг в запасе. Поэтому, конечно, сложно по мощи и по каким-то физическим данным противостоять.





Но это не оправдание. Можно выигрывать и у тяжелых. Последние восемь месяцев оказались невероятно тяжелыми, и то, что я здесь - слава богу. Я не прощаюсь. Думаю, я вернусь еще сильнее", - добавила Анна.



