Романчук: Я шел к этой награде 18 лет

Украинский пловец Михаил Романчук, который завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, назвал необычным финальный заплыв.





"Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", - отметил Романчук.





"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петра Нагорного, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", - добавил новоиспеченный призер Олимпийских игр.





Михаил поблагодарил всех украинских болельщиков за поддержку. Несмотря на небольшое разочарование, все же отметил свой боевой настрой на новый старт на 1500 м, на который выйдет уже завтра, 30 июля.



