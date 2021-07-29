Хижняк разбил японского боксера в стартовом бою на Олимпиаде

Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира 2017 года и первый номер мирового рейтинга в категории до 75 кг Александр Хижняк с уверенной победы стартовал на Олимпийских играх в Токио.





В стартовом для себя поединке на Олимпиаде в 1/8 финала Александр Хижняк просто смял Юито Муриваки из Японии. Все три раунда Хижняк в привычном для себя стиле шел вперед, выбрасывал большое количество ударов, хотя и пропускал, но Муриваки больше работал одиночными ударами, которые успевал выбросить, когда не находился под градом ударов украинца.





Судьи единогласно отдали победу Хижняку по итогам трех раундов 5:0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Соперником украинца станет Юри Седеньо (Доминиканская Респ-ка), который раздельным решением судьей 3:2 выиграл у Франсиско Верона из Аргентины. Следующий бой Александра состоится 1 августа.



