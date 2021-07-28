Моуринью предложил Роме подписать Яремчука

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.





Как сообщает Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована римская рома.





По информации источника, клуб изначально рассчитывал подписать Сердара Азмуна, но, так как эту сделку заключить не удалось, "волки" обратили внимание на украинца.





Утверждается, что кандидатуру Яремчука клубу лично предложил главный тренер команды Жозе Моуринью.





При этом неизвестно, готовы ли римляне заплатить за украинского форварда 25 миллионов евро, которые хочет получить Гент.





В минувшем сезоне Яремчук отыграл 34 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач.



