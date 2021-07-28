Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал олимпийского турнира в Токио.





В четвертьфинале 26-летняя Элина уверенно в двух сетах обыграла итальянскую соперницу Камилу Джорджи 6:4, 6:4.





Элина увереннее начинала каждый из сетов. В первом она вела 4:0 и 5:1, а во втором 4:1, но каждый раз Джорджи включалась в нужный момент и до минимума сокращала отставание в счете. Но Свитолина не отдавала преимущество и дожимала итальянку. Учитывая, что все три предыдущие раунды Свитолина проходила победами в трех сетах, победа в двух сетах сейчас сэкономила силы.





Теннисистки провели на корте полтора часа. Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче.





Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Олимпийских игр. В Рио она проиграла в четвертьфинале.





В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42).



