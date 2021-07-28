Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.75
USD
26.89
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
28 июля 21, 12:06
Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады
Элина Свитолина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинке осталось добыть одну победу до медали в Токио.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал олимпийского турнира в Токио.

В четвертьфинале 26-летняя Элина уверенно в двух сетах обыграла итальянскую соперницу Камилу Джорджи 6:4, 6:4.

Элина увереннее начинала каждый из сетов. В первом она вела 4:0 и 5:1, а во втором 4:1, но каждый раз Джорджи включалась в нужный момент и до минимума сокращала отставание в счете. Но Свитолина не отдавала преимущество и дожимала итальянку. Учитывая, что все три предыдущие раунды Свитолина проходила победами в трех сетах, победа в двух сетах сейчас сэкономила силы.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче.

Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Олимпийских игр. В Рио она проиграла в четвертьфинале. 

В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42). 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Свитолина обыграла Боузкову на старте Australian Open
В Майами Свитолина сыграет с первой ракеткой мира. Видео
Свитолина принесла Украине победу над Японией
Дания установила рекорд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Моуринью предложил Роме подписать Яремчука
Лента новостей