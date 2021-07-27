Украинская боксерша Анна Лысенко с уверенной победы стартовала на олимпийском турнире в Токио.





В поединке 1/8 финала турнира в весовой категории до 69 кг Лысенко разобралась с представительницей Марокко Умаимой Белахбиб (5:0).





Умаима – чемпионка Африки 2017 года и обладательница бронзовой медали Африканских игр-2019, но Лысенко не составило труда перебоксировать свою соперницу.

В четвертьфинале турнира 29-летняя украинка встретится с турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменелли. Поединок состоится в пятницу, 30 июля.





Стоит сказать, что впервые в истории украинская боксерша одержала победу на Олимпиаде. Ранее только в Рио Украину на олимпийском турнире по боксу представляли украинки – это была Татьяна Коб, но она уступила в первой же схватке.



