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Спорт
Новости спорта
27 июля 21, 12:28
Украинская боксерша одержала победу на Олимпиаде
Анна Лысенко
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Анна Лысенко уверенно справилась с соперницей из Марокко.
Украинская боксерша Анна Лысенко с уверенной победы стартовала на олимпийском турнире в Токио.

В поединке 1/8 финала турнира в весовой категории до 69 кг Лысенко разобралась с представительницей Марокко Умаимой Белахбиб (5:0).

 Умаима – чемпионка Африки 2017 года и обладательница бронзовой медали Африканских игр-2019, но Лысенко не составило труда перебоксировать свою соперницу.
 
В четвертьфинале турнира 29-летняя украинка встретится с турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменелли. Поединок состоится в пятницу, 30 июля.

Стоит сказать, что впервые в истории украинская боксерша одержала победу на Олимпиаде. Ранее только в Рио Украину на олимпийском турнире по боксу представляли украинки – это была Татьяна Коб, но она уступила в первой же схватке.

Источник: https://korrespondent.net/
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