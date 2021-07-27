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27 июля 21, 11:45
Ураган в Токио: Олимпиада под угрозой
В столице Японии Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, бушует сильный ураган. Об этом сообщает Automatic Blogging.
В Токио из-за непогоды отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпиаде, которые должны были проходить под открытым небом 27 июля, перенесены.
На вторник, 27 июля, в Токио синоптики прогнозируют ураган третьей категории, скорость ветра может достигать более 200 км/ч.
Источник: https://korrespondent.net/