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27 июля 21, 11:45
Ураган в Токио: Олимпиада под угрозой
Токио
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Соревнования на Олимпиаде, которые должны были проходить под открытым небом 27 июля, перенесены из-за непогоды.
В столице Японии Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, бушует сильный ураган. Об этом сообщает Automatic Blogging.

В Токио из-за непогоды отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпиаде, которые должны были проходить под открытым небом 27 июля, перенесены.

На вторник, 27 июля, в Токио синоптики прогнозируют ураган третьей категории, скорость ветра может достигать более 200 км/ч.

Источник: https://korrespondent.net/
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