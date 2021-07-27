Ураган в Токио: Олимпиада под угрозой

В столице Японии Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, бушует сильный ураган. Об этом сообщает Automatic Blogging.





В Токио из-за непогоды отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпиаде, которые должны были проходить под открытым небом 27 июля, перенесены.





На вторник, 27 июля, в Токио синоптики прогнозируют ураган третьей категории, скорость ветра может достигать более 200 км/ч.



