Беринчик подвел итоги победы над Лобовым

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 8 КО) одержал победу над бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым в рамках боя на голых кулаках.





После поединка украинский спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором обратился к аудитории.





"Доброе утро, друзья. Как видите, со мной все хорошо. Небольшой обзор: кулаки целы, есть небольшая гематома левой руки, также чуть скула опухла и за ухо залетело предплечье. Во втором раунде струсили вольфрам, и я почувствовал, что это кулачка. Ближе к третьему раунду почувствовал кровь и начал разбивать. Были неплохие сечки на губе и бровях. Понравилось все".





"Ожидания были отличными, ведь всю тяжелую работу пришлось делать в тренировочном процессе - наработать клинч с Анатолием Шпонарским и выполнить все указания Егора Голуба: растягивать, не рубиться. Так что, бокс победил. Мне все понравилось, думаю, вам тоже.





Целый, здоровый, 15-0. В кулачке дебют тоже удался, так что всем силы, всем бокс и спорт. Кулаки на месте, голова тоже. Удачи. Всем спасибо, что остаетесь рядом. Всем передаем привет, кто нас смотрел и будет оставаться с нами", - отметил Беринчик.





Напомним, Беринчик одержал победу на отказе Лобова выходить на пятый раунд.



