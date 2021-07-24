В Токио разыграли первый комплект медалей

В пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин разыграли первый комплект медалей на Олимпийских играх в Токио.





Победу одержала китайская спортсменка Цянь Ян, набравшая 251,8 очка. Этот результат стал олимпийским рекордом.





До последнего на золото претендовала представительница ROC Анастасия Галашина, опережала китаянку на 0,2 очка перед последним выстрелом, но дрогнула и попала только 8,9 (худший ее выстрел в финале). Итоговый результат 251,1 очка и второе место.





Бронзовую медаль завоевала швейцарка Нина Кристен - 230,6.





Украинки в этом виде программы не участвовали на Олимпиаде.



