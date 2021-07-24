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24 июля 21, 12:32
В Токио разыграли первый комплект медалей
Цянь Ян
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Первой олимпийской чемпионкой Токио-2020 стала китаянка Ян Цянь.
В пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин разыграли первый комплект медалей на Олимпийских играх в Токио.

Победу одержала китайская спортсменка Цянь Ян, набравшая 251,8 очка. Этот результат стал олимпийским рекордом.

До последнего на золото претендовала представительница ROC Анастасия Галашина, опережала китаянку на 0,2 очка перед последним выстрелом, но дрогнула и попала только 8,9 (худший ее выстрел в финале). Итоговый результат 251,1 очка и второе место.

Бронзовую медаль завоевала швейцарка Нина Кристен - 230,6.

Украинки в этом виде программы не участвовали на Олимпиаде.

Источник: https://korrespondent.net/
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