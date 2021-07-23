Первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде

Первые украинские олимпийцы приняли участие в соревнованиях Олимпиады-2020. В Токио состоялись квалификационные соревнования в стрельбе из лука у женщин, где Украину представили три спортсменки.





По итогам квалификации никто не вылетает – 64 спортсменки определили посев в личных и командных соревнованиях на вылет.





Украину в женской стрельбе из лука представляют три спортсменки. Вероника Марченко стала 35-й с 365 очками (30 попаданий в 10-ку). Анастасия Марченко показала 41-й результат с 361 баллом (16 попаданий в 10-ку), а Лидия Сиченикова с 323 баллами (14 попаданий в 10-ку) стала 54-й.





Сборная Украины в квалификации заняла 11-е место из 12 команд и теперь видимо свой путь в плей-офф начнется с 1/8 финала матчем с российскими лучницами, которые стали шестыми в квалификации.





В женском турнире первое место с олимпийским рекордом (680 очков) заняла кореянка Ан Сан. За ней расположились соотечественницы Чан Минхи (677) и Кан Чхэ Ен (675). 2032 очка команды Южной Кореи в квалификации также является новым олимпийским рекордом.



