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Спорт
Новости спорта
22 июля 21, 11:45
Украинские теннисисты получили первых соперниц на Олимпиаде
теннис
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Теннисный турнир стартует 24 июля.
В Токио (Япония), где проходит Олимпиада, состоялась жеребьевка теннисных турниров в одиночном и парном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила четвертый номер посева. В первом круге она сыграет с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии.

Даяна Ястремская, которая впервые участвует в Играх, предстоит соперничать с представительницей Канады Лейлой Фернандес (№72).

В парном разряде Свитолина и Ястремская сыграют против француженок Ализы Корне и Фионы Ферро.

Второй парой на Олимпийских играх от Украины стали сестры Людмила и Надежда Киченок. Украинкам предстоит провести матч против представительниц Индии Сании Мирзы и Анкиты Райны.

Напомним, теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 1 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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