Украинские теннисисты получили первых соперниц на Олимпиаде

В Токио (Япония), где проходит Олимпиада, состоялась жеребьевка теннисных турниров в одиночном и парном разряде.





Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила четвертый номер посева. В первом круге она сыграет с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии.





Даяна Ястремская, которая впервые участвует в Играх, предстоит соперничать с представительницей Канады Лейлой Фернандес (№72).





В парном разряде Свитолина и Ястремская сыграют против француженок Ализы Корне и Фионы Ферро.





Второй парой на Олимпийских играх от Украины стали сестры Людмила и Надежда Киченок. Украинкам предстоит провести матч против представительниц Индии Сании Мирзы и Анкиты Райны.





Напомним, теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 1 августа.



