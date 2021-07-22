Беринчик: Джошуа притянули к медали на Олимпиаде

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик поделился мнением по поводу обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, который проведет бой с украинцем Александром Усиком.





По словам Дениса, британский боксер нечестно выиграл олимпийскую медаль в 2012 году - ему помогали судьи.





"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы тогда поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали.





В некоторых боях его уничтожали, но судьи смотрели только в его сторону. Так ему и "прилепили" олимпийскую медаль. Он в финале выиграл, все как надо, типа", - приводит слова Беринчика Xsport.





Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэма.



