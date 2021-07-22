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Спорт
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22 июля 21, 11:40
Беринчик: Джошуа притянули к медали на Олимпиаде
Денис Беринчик
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Денис Беринчик оценил выступление британца на Олимпийских играх.
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик поделился мнением по поводу обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, который проведет бой с украинцем Александром Усиком.

По словам Дениса, британский боксер нечестно выиграл олимпийскую медаль в 2012 году - ему помогали судьи.

"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы тогда поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали.

В некоторых боях его уничтожали, но судьи смотрели только в его сторону. Так ему и "прилепили" олимпийскую медаль. Он в финале выиграл, все как надо, типа", - приводит слова Беринчика Xsport.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэма.

Источник: https://korrespondent.net/
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