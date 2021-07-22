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Спорт
Новости спорта
22 июля 21, 09:03
С Олимпиады снялась первая сборная из-за коронавируса
Олимпиада-2020
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Команда Гвинеи не прилетит в Токио

Олимпийская сборная Гвинеи не примет участия в Олимпиаде-2020 из-за пандемии коронавируса, - сообщил министр спорта Гвинеи Санусси Соу.

Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство AFP. "В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио, – заявил Соу. 

Хотя другие источники, приближенные к правительству Гвинеи, считают, что демарш связан с недостатком средств для покрытия расходов команды на поездку в Японию. И это при том, что Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба — плавание) и Аиссата Деэн Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.
kp.ua
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