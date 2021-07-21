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21 июля 21, 12:33
Чилийскую спортсменку отстранили от Олимпиады
Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре отстранена от Олимпийских игр в Токио.
Девушка пропустит Игры из-за положительного результата теста на коронавирус.
Как сообщает Олимпийский комитет Чили, Агирре отправилась на десятидневный карантин. Сейчас состояние девушки хорошее.
Стоит отметить, что это первый случай отстранения спортсмена от Олимпиады из-за Covid-19.
Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Турнир по тхэквондо стартует 24 июля.
Источник: https://korrespondent.net/