Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.06
USD
27.23
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
21 июля 21, 12:33
Чилийскую спортсменку отстранили от Олимпиады
Фернанда Агирре
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фернанда Агирре пропустит Игры из-за положительного теста на коронавирус.
Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре отстранена от Олимпийских игр в Токио.

Девушка пропустит Игры из-за положительного результата теста на коронавирус.

Как сообщает Олимпийский комитет Чили, Агирре отправилась на десятидневный карантин. Сейчас состояние девушки хорошее.

Стоит отметить, что это первый случай отстранения спортсмена от Олимпиады из-за Covid-19.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Турнир по тхэквондо стартует 24 июля.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Судья на ринге получил сильнейший удар ногой по лицу. Видео
После боя с Гвоздиком врачи спасают жизнь канадского боксера
Российский боксер умер после проигранного боя и операции
Вратарь киевского "Динамо" не сможет играть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей