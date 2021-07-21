Чилийскую спортсменку отстранили от Олимпиады

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре отстранена от Олимпийских игр в Токио.





Девушка пропустит Игры из-за положительного результата теста на коронавирус.





Как сообщает Олимпийский комитет Чили, Агирре отправилась на десятидневный карантин. Сейчас состояние девушки хорошее.





Стоит отметить, что это первый случай отстранения спортсмена от Олимпиады из-за Covid-19.





Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Турнир по тхэквондо стартует 24 июля.



