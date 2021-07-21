Олимпиада-2020: где и когда состоится церемония открытия

Мероприятие пройдет на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио. Стоимость постройки 60-тысячного стадиона составила 1,5 миллиарда долларов.





Вживую за церемонией открытия будут наблюдать только 10 тысяч человек из-за коронавирусных ограничений.





В их число входят дипломаты, высокопоставленные лица, спонсоры и члены Международного олимпийского комитета. Обычных зрителей на трибуны не пустят. Также ожидается, что церемонию открытия посетят более 11 тысяч спортсменов из 206 стран.





Традиционно церемония открытия Олимпийских игр будет разделена на несколько частей. В соответствии с Олимпийской хартией шоу будет сочетать в себе официальные церемониальные мероприятия с художественной программой, демонстрирующей историю и культуру Японии.





Также ожидается вступительное слово правящего императора Японии Нарухито, парад спортсменов, символический выпуск голубей, поднятие олимпийского флага и исполнение олимпийского гимна, а завершится торжество зажжением олимпийского огня.





В прямом эфире торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Токио покажут на телеканале "UA:Первый". Трансляция начнется в 14:00 по Киеву и продлится три часа.



