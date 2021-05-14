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14 мая 21, 10:23
Сборная Украины выиграла золото по синхронному плаванию
Сборная Украины
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И бронзовую медаль в прыжках в воду

Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы по синхронному плавании, который проходит в Венгрии. 

Очередную медаль наши девушки добыли в комбинации. Золотую медаль в составе команды завоевали Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко.

Ранее наша команда взяла серебро в техническом виде программы. Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине серебро в техническом дуэте. Федина также завоевала золото и серебро в технической и произвольной сольной программе.

Не остались без медалей и прыгуны в воду. В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина бронзовыми призерами стали Александр Горшковозов и Олег Колодий. Золото здесь досталось немецкому тандему Патрик Хаусдинг - Ларс Рюдигер. Серебро у россиян -Никиты Шлейхера и Сергея Кузнецова.

Украинская пара единственной смогла за один прыжок набрать больше 90 баллов. 

Ранее мы сообщали, что 15-летний Алексей Середа и 16-летняя Ксения Байло завоевали золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
kp.ua
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