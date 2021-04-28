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Спорт
Новости спорта
28 апреля 21, 09:55
Донецкий "Шахтер" понес невосполнимую утрату экс-наставника
Шахтер
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Он отдал команде 15 лет жизни

На 90-м году жизни умер экс-тренер донецкого "Шахтера" Михаил Васильевич Калинин, который отдал клубу 15 лет жизни. Столь печальное известие стало очень неожиданным для украинского футбольного сообщества.

Он начал свою карьеру в горловском "Шахтере", после чего стремительно перебрался в донецкую команду с таким же названием. С 1975 по 1987 года Калинин был тренером команды, также к своему посту он вернулся в 1992 году и занимался руководством "Шахтера" до 1995 года.

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Отмечается, что Михаил Васильевич был и начальником "горняков". Огромное количество времени занимался с голкиперами футбольного клуба. Известно, что Калинин занимал должность вице-президента Донецкой областной федерации футбола с 1989 до 2011 года.

Фото: 24tv.ua

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