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Спорт
Новости спорта
9 февраля 21, 07:27
Молодой футболист Шахтера попал в аварию. ФОТО
Владислав Вакула, ДТП
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Недавно Владислав Вакула покинул «Десну» из-за нарушения режима
Украинский футболист «Шахтера» Владислав Вакула попал в автоаварию. Телеграм-канал Super Marik отмечает, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло 8 февраля в 01:00 ночи в Мариуполе на пересечении улиц Флотской и Бахчиванджи. 21-летний футболист клуба «Шахтер» Владислав Вакула на автомобиле Mercedes не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.

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Авария случилась прямо перед патрульной полицией. Возможно, игрок ехал с празднования дня рождения вице-президента ФК «Мариуполь» Андрея Санина, которому 7 февраля исполнилось 47 лет. В результате ДТП Вакула не пострадал.







Недавно Владислава Вакулу отчислили из черниговской «Десны» за нарушение спортивного режима. Была информация, что вторую часть сезона Вакула проведет в «Мариуполе». Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, пояснил Вакуле, что у него остался последний шанс доказать свой талант во взрослом футболе.
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