Легкоатлет Андрей Проценко выиграл турнир в Удине

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко взял золотую медаль на международном турнире в итальянском Удине.

Для победы Проценко хватило результата 2.28 м. Эту высоту он взял со второй попытки. Далее последовали прыжки на 2.32 м, но эта высота 32-летнему уроженцу Херсона не покорилась. Второе место занял кубинский прыгун Луис Энрике Заяс (2.24), третье – пуэрториканец Луис Кастро Ривера (2.20).

Здесь же в Удине первенствовала и Ярослава Магучих. Ее победный результат - 2,00. Эту высоту украинка взяла с первой попытки. Затем последовали прыжки на 2.03 м, но взять эту высоту не получилось, хотя во второй попытке украинка была близка к цели.

2 февраля Ярослава выступит на соревнованиях Банска-Быстрица (Словакия). Туда же отправится и еще одна прима прыжков в высоту Юлия Левченко.

Андрей Проценко - украинский прыгун в высоту. Серебряный призёр летней Универсиады 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2014 года и серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года. Родился 22 мая 1988 года в Херсоне.