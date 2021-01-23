Беларусь лишили ЧМ-2021 по современному пятиборью

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска чемпионата мира по современному пятиборью 2021 года. Об этом говорится в сообщении UIPM.

Проведение чемпионата в Беларуси было намечен на 7-13 июня 2021 года, но теперь будут перенесены в альтернативное место в те даты. Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни.

"Исполнительный комитет UIPM единодушно поблагодарил местный организационный комитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья (BFMP), и выразил свою приверженность объединенному чемпионату мира, который состоится в Минске в будущем", — заявили в спортивной организации.

Отмечается, что исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске.

Также при принятии решения были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.

В то же время в комитете заявили о полной уверенности в способности белорусского оргкомитета "провести соревнование высочайшего качества в прекрасном городе Минске в подходящее время", проголосовав за то, чтобы в Беларуси чемпионат прошел позднее.

Решение объяснили "растущей обеспокоенностью" нынешней нестабильностью в принимающей стране, которая может поставить под угрозу успех соревнования. Особая обеспокоенность была в связи с тем, что многие страны-участницы могут попросту не захотеть отправлять спортсменов в Беларусь в это время.

Минск в 2021 году должен был впервые принять ЧМ по современному пятиборью. Ранее там проходили финальный этап Кубка мира по пятиборью (в 2015 году) и чемпионат Европы (в 2017 году).

Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Напомним, 18 января Международная федерация хоккея на льду отказалась от проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Беларуси. Еще одним принимающим городом чемпионата является латвийская столица Рига, в ней чемпионат проходить будет. Второй город вместо Минска пока не определен.