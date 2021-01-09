Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в людей.видео

Гигантский слалом подтверждает свой статус одного из самых опасных видов спорта.

Днем ранее норвежский горнолыжник Лукас Браатен финишировал головой вниз, досрочно прекратив свои выступления в сезоне из-за травмы. А в субботу во время очередного соревновательного дня в швейцарском Адельбодене серьезно травмировался и американец Томми Форд. Горнолыжник на большой скорости вылетел за пределы трассы и врезался в двух судей. Повреждения оказались весьма серьезными и спортсмена на вертолете доставили в ближайший госпиталь. Сообщается, что в результате падения Томми потерял сознание.

Видео падения Томми Форда в Швейцарии:

La vidéo de l'énorme chute de Tommy Ford.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6

— Thibault (@thibault__brn) January 9, 2021

Dramáticas imágenes: el estadounidense Tommy Ford, evacuado en helicóptero tras golpearse en la cabeza por una fuerte caída en el eslalon gigante de Adelboden https://t.co/aMcdsFoGWa pic.twitter.com/83iqqwYZwy

— MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) January 9, 2021