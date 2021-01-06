Умер известный закарпатский футболист и тренер

Скончался украинский футболист и тренер Тиберий Корпонай. О смерти спортсмена сообщили в Закарпатской ассоциации футбола.

Тиберий Тибериевич играл в таких командах, как "Говерла" (Ужгород), "Авангард" (Ровно), "Карпаты" (Львов), "Буковина" (Черновцы), "Торпедо" (Луцк), "Приладист" (Мукачево), "Закарпатье" (Ужгород), "Кремень" (Кременчуг). После развала СССР возглавлял профессиональные команды — "Кремень", "Карпаты" (Мукачево), "Николаев", также был тренером в мукачевской ДЮСШ, занимаясь с детьми.

Он вошел в историю украинского футбола после того, как три брата приняли участие в одном матче высшего отечественного дивизиона. В поединке между "Кремнем" и тернопольской "Нивой" на поле по разные стороны баррикад сошлись Адальберт и Иван, а ассистентом главного тренера хозяев Анатол был Тиберий.

В апреле 2017-го умер средний из братьев Корпонай - Адальберт(Тиберий был старшим), которого не смогли спасти после того, как диагностировали рак кишечника.