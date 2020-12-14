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14 декабря 20, 08:08
Известный футболист заживо сгорел в ДТП
Мадиша
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В жутком ДТП сгорел футболист

Известный защитник сборной ЮАР и клуба "Мамелоди Сандаунc" - Мотджека Мадиша сгорел заживо в жутком ДТП в пригороде Йоханнесбурга. Об этом сообщает TimesLives.

25-летний Мадиша вместе с приятелем возвращался домой после праздника, посвященного 50-летию клуба.

Стоит отметить, что по данным СМИ, футболист будучи за рулем суперкара просто не справился с управлением и врезался в столб освещения.

После удара тело пассажира выбросило из салона. Водитель оказался зажат искореженным металлом и сгорел.

Но стоит отметить, что на следующий день после трагедии футбольный клуб "Сандаунс" выпустил пресс-релиз, в котором опроверг информацию о том, что Мадиша приехал с мероприятия, организованного клубом.

Мадиша присутствовал на торжественном мероприятии в субботу, являются ложными и безрассудными! Мотджека Мадиша не участвовал в праздновании

Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей, в результате ДТП пострадали люди.
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