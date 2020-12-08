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Спорт
Новости спорта
8 декабря 20, 08:50
С кем сыграет Украина?Результат жеребьевки отбора на ЧМ-2022
Шевченко
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Украина сыграет с Францией и Казахстаном
В понедельник вечером, 7 декабря, в Цюрихе провели жеребьевку европейской квалификации ЧМ-2022.

Группы выпали следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Отметим, что квалификация начнется в марте 2021 года. На ЧМ в Катаре выйдут только 10 победителей групп и три победителя плей-офф. В нем будут участвовать 10 команд, занявших вторые места в группах и две лучшие команды среди победителей Лиги наций, которые не прошли отбор на ЧМ.

В ходе жеребьевки Рафаэль Ван дер Варт вытащил для Украины Беларусь и Эсторию, но их перекинули в следующую группу, поскольку в правилах прописано, что в одной группе не может быть более двух команд с суровыми зимними погодными условиями. В группе с Украиной, которую так же отнесли в эту категорию, на тот момент уже была Финляндия.

Напомним, сборная Украины после скандала вокруг несыгранного матча со Швейцарией опустилась в дивизион "В" Лиги наций.

Источник: telegraf.com.ua
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