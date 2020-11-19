Голые, но в масках: спортсмены разделись для календаря. ФОТО

Известные спортсмены со всего мира приняли участие в съемках благотворительного календаря Worldwide Roar 2021. На фото, уже появившегося на страницах Worldwideroar, мужчины позируют абсолютно голыми или в масках. Съемки проходили в том числе на теннисном корте и во время игры в бочче, с прогулками на лошадях и на отдыхе.

Прибыль с продажи эротического календаря пойдет в благотворительную организацию Sport Allies (Спортивные союзники), поддерживающей молодых спортсменов, независимо от их пола, расы и физических возможностей.

- В обществе принято считать, что если мужчина родился натуралом со светлой кожей, то у него есть социальные привилегии и больше шансов преуспеть в жизни. Я пытаюсь побороть этот стереотип и уравнять права и возможности мужчин, - рассказал изданию Daily Mail. Создатель календаря Ангус Малком.

По его словам, главная задача календаря - сформировать в обществе здоровое отношение к мужчинам в целом.

Ранее для эротического календаря обнажились одесские журналисты. Таким образом они хотели обратить внимание к проблемам города.











