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Спорт
Новости спорта
19 ноября 20, 08:36
Голые, но в масках: спортсмены разделись для календаря. ФОТО
Worldwide Roar 2021
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Главная задача календаря - сформировать в обществе здоровое отношение к мужчинам в целом.

Известные спортсмены со всего мира приняли участие в съемках благотворительного календаря Worldwide Roar 2021. На фото, уже появившегося на страницах Worldwideroar, мужчины позируют абсолютно голыми или в масках. Съемки проходили в том числе на теннисном корте и во время игры в бочче, с прогулками на лошадях и на отдыхе. 

Прибыль с продажи эротического календаря пойдет в благотворительную организацию Sport Allies (Спортивные союзники), поддерживающей молодых спортсменов, независимо от их пола, расы и физических возможностей.

- В обществе принято считать, что если мужчина родился натуралом со светлой кожей, то у него есть социальные привилегии и больше шансов преуспеть в жизни. Я пытаюсь побороть этот стереотип и уравнять права и возможности мужчин, - рассказал изданию Daily Mail. Создатель календаря Ангус Малком.

По его словам, главная задача календаря - сформировать в обществе здоровое отношение к мужчинам в целом.

Ранее для эротического календаря обнажились одесские журналисты. Таким образом они хотели обратить внимание к проблемам города.

Мужчины разделись ради благотворительности. Фото: worldwideroar.org

В съемках принимали участие спортсмены со всего мира. Фото: worldwideroar.org



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kp.ua
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